Yeniden karşı karşıya geliyorlar : Bu sefer Trump ile Biden'ın mikrofonları kapatılacak

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ın perşembe günü yapacakları televizyon düellosuna ilişkin bir açıklama yapıldı. Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD) 90 dakikalık tartışmanın konu başlıklarına goere 15 dakikalık segmentler halinde düzenleneceğini duyurdu. Her bir adaya moderatörün sorduğu soruyu yanıtlayan bir açılış konuşması yapması için iki dakika süre verilecek. Bu süre içinde diğer adayın mikrofonu kapatılacak ve böylece adaylar birbirlerinin konuşmalarına müdahale edemeyecek. Ardından "açık tartışma” bölümüne geçiliecek ve bu sırada her iki adayın da mikrofonu açık kalacak.





Komisyondan yapılan açıklamada "adayların bu şekilde kendi konuşma suerelerine riayet etmelerinin, boeylece medeni bir tartışmayı teşvik etmenin ve izleyicilerin yararını artırmanın" ümit edildiği belirtildi.



