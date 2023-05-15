Samanyolu Haber /Gündem / Yeniden Refah Partisi, beş sandalye kazandı: Erbakan da Meclis’te /15 Mayıs 2023 10:12

Yeniden Refah Partisi, beş sandalye kazandı: Erbakan da Meclis’te

Yeniden Refah Partisi (YRP), Türkiye genelinde beş milletvekilliğini garantiledi. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan da Meclis yolcusu.

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Cumhur ittifakı çatısı altında ayrı listelerde seçime giren YRP, AA’nın 15 Mayıs saat 9:30 verilerine göre beş milletvekilliği kazandı.


YRP, İstanbul’da her bölgeden birer tane olmak üzere toplam üç milletvekili kazandı. Parti ayrıca Kocaeli ve Konya’da da birer milletvekilliğini garantiledi.

Partinin genel başkanı Fatih Erbakan da İstanbul 2’nci bölgeden seçildi.

YRP’den milletvekili seçilen diğer isimler şöyle:

Suat Pamukçu: İstanbul 1’inci bölge
Fatih Erbakan: İstanbul 2’nci bölge
Doğan Bekin: İstanbul 3’üncü bölge
Mehmet Aşıla: Kocaeli
Ali Yüksel: Konya
YRP, Türkiye genelinde yüzde 2,84 oy kazanarak Hazine yardımı için gerekli ‘yüzde 3 oy’ şartını az farkla kaçırdı.
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