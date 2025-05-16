Samanyolu Haber /Politika / Yeniden Refah Partisi’nde art arda istifalar! /16 Mayıs 2025 18:48

Yeniden Refah Partisi’nde art arda istifalar!

Konya’da 6 YRP’li Sarayönü Belediye Meclis Üyesi partilerinden istifa etti. Daha önce, Konya’da YRP'li Doğanhisar, Sarayönü ve Altınekin ve Yalıhüyük Belediye başkanları da istifa etmiş ve AKP’ye katılmıştı.

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Konya’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Yeniden Refah Partisi’nden Sarayönü Belediye Meclis Üyesi seçilen Mustafa Derinsu, Emre Genç, Şükrü Büyükyılmaz, Mehmet Ateş ve Mehmet Günay partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Belediye Meclis Üyeleri ortak bir açıklama yayımlayarak yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini belirtti.

“YENİ BİR YOL HARİTASI BELİRLEYECEĞİZ”

Yapılan ortak açıklamada "Sarayönü için Kurşunlu’dan Boyalıya kadar 1088 kilometre karelik alanda 26 mahallemiz için hizmet köprüsü kurmak ve hizmet sancağını zirveye taşımak adına Yeniden Refah Partisi’nden istifa ediyoruz. Görevimize şimdilik bağımsız olarak devam edip bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızla birlikte istişare ederek yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Kararımızın başta Sarayönü ilçemiz olmak üzere hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

6 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan, Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz partilerinden istifa etmiş ve AKP’ye katılmıştı. YRP’li Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan da partilerinden istifa ederek yollarına bağımsız olarak devam etme kararı almıştı.

KONYA’DA KAZANDIĞI BÜTÜN BELEDİYELERİ KAYBETTİ!

Yaşanan istifaların ardından 31 Mart yerel seçimlerinde YRP, Konya’da kazandığı bütün belediyeleri kaybetmiş oldu.
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