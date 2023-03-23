Samanyolu Haber /Gündem / Yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı depremi /23 Mart 2023 22:13

Yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı depremi

Yeniden Refah Partisi Kurucu üyelerinden, Sultan Abdulhamid’in torunu Kayıhan Osmanoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayarak partisinden istifa etti.

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Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi öncesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hiçbir ittifakta olmadığını ilan ederken cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı.

İSTİFA ETTİ
Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da o isimlerden biri. Osmanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “14 Mayıs 2023 seçimlerinde OSMANOĞLU ailesi olarak Cumhur ittifakını desteklemek üzere, Hanedan Reisi Harun Abdülkerim OSMANOĞLU efendinin müsadeleri ve Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan beyin bilgisi dahilinde Yeniden Refah Partisi görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım.'' ifadelerini kullandı.
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