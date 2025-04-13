Samanyolu Haber /Politika / Yeniden Refah Partisi'nde sular durulmuyor: Bir toplu istifa daha! /13 Nisan 2025 00:10

Yeniden Refah Partisi'nde sular durulmuyor: Bir toplu istifa daha!

Yeniden Refah Partisi'nde istifalar peş peşe geliyor. Kırşehir-Mucur ilçe yönetiminden 17 kişi görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Yeniden Refah Partisi'nde sular durulmuyor. Kırşehir'den bir toplu istifa daha geldi.

Yeniden Refah Partisi Mucur İlçe Başkanı Serkan Ekim ile birlikte teşkilat başkanı, halkla ilişkiler ve siyasi işler başkanı olmak üzere toplam 17 kişi istifa etti.

NE OLMUŞTU?

Kırşehir'de dün Yeniden Refah Partisi'nin İl Başkanı Bülent Er, İl Başkan Yardımcıları Gökhan Satı, Ali Yaşar, İsa Öztürk, Osman Ateş, Olcay Karadağ, Abdullah Şengül, Gençlik Kolları Başkanı Selman Taşkın ve Kadın Kolları Başkanı Hatice Er olmak üzere parti yönetiminden toplam 80 kişi, görevinden istifa etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeniden Refah Partisi'nde sular durulmuyor: Bir toplu istifa... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:50:16