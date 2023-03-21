Samanyolu Haber /Gündem / Yeniden Refah Partisi'nden YSK'nin 'eksik evrak' açıklamasına yanıt /21 Mart 2023 15:29

Yeniden Refah Partisi'nden YSK'nin 'eksik evrak' açıklamasına yanıt

Fatih Erbakan’ın, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusuna ait belgelerde YSK tarafından 'eksik evrak' tespit edildiğine ilişkin Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilen evraklarda hiçbir eksiklik söz konusu değildir” denildi.

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusuna ait belgelerde YSK tarafından ‘eksiklik olduğu’ tespit edilmesine ilişkin açıklamaya yapıldı.

YRP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın “Cumhurbaşkanı Adaylığı” için Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilen evraklarda hiçbir eksiklik söz konusu değildir” denildi.

YRP'nin açıklamasında şunlara yer verildi:

"Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın “Cumhurbaşkanı Adaylığı” için Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilen evraklarda hiçbir eksiklik söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun internet sitesinden, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımlanmıştı

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildiği açıklanmıştı.
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