Samanyolu Haber /Politika / Yeniden Refah yarın Cumhur İttifakı kararını açıklayacak /20 Mart 2023 09:12

Yeniden Refah yarın Cumhur İttifakı kararını açıklayacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 20 Mart’ta Cumhur İttifakı’na katılım teklifine ilişkin partisinin aldığı kararı açıklayacak.

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Yeniden Refah Partisi uzun süren istişarelerin ardından AKP’den gelen Cumhur İttifakı’na katılım teklifi için kararını açıklayacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yarın (20 Mart) saat 13.00’te partisinin genel merkezinde, ittifak teklifine ilişkin partisinin kesin tutumunu kamuoyuna açıklayacak.

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanvekillerinin geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi’ne yönelik ziyaretlerinin ardından ittifaka katılım için 30 maddelik teklif gündeme gelmişti. Yeniden Refah’ın 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılması talebinin AKP tarafından kabul edildiği iddia edilmişti. Sonrasında iktidar kanadından yapılan açıklamalarda bu iddia yalanlanmışt
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