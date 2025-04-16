Samanyolu Haber /Politika / Yeniden Refah'ta deprem! Hepsi birden istifa etti /16 Nisan 2025 22:36

Yeniden Refah'ta deprem! Hepsi birden istifa etti

Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanlığı'ndaki istifanın ardından Mucur, Kaman ve Boztepe ilçelerinde ilçe başkanları ile parti üyeleri istifa etti.

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Yeniden Refah Partisi'nin Kırşehir il başkanı, il yönetimi, il başkan yardımcıları, gençlik kolları başkanı ve kadın kolları başkanı olmak üzere toplam 80 kişi, görevinden istifa etmişti. Eski İl Başkanı Bülent Er'in istifasının ardından Mucur, Kaman ve Boztepe ilçelerinde de ilçe başkanları ve aralarında yöneticilerinde olduğu çok sayıda kişi istifa etti.

Partide yaşanan gelişmelerin ardından Mucur ilçesinde 17, Kaman ilçesinde 14, Boztepe ilçesinde ise 7 kişi partisinden istifa dilekçesini sundu. Partide yaşanan istifalarla ilgili resmi açıklama yapılmazken eski il başkanı Bülent Er, istifaları sosyal dağıtımda paylaştı. İl merkeziyle birlikte toplamda partiden 113 kişi istifa etmiş oldu.
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