Yeniden tutuklama kararı verilen Ayşe Barım açık kalp ameliyatı olacak

Ünlü menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada 248 günlük tutukluluğunun ardından 1 Ekim'de ev hapsiyle tahliyesine karar verilmişti. Savcılık ise mahkemenin kararına itiraz etmiş ve 24 saat içinde Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı çıkmıştı.





24 SAATTE BİR "İNFAZIN ERTELENMESİ" İÇİN KARAR ÇIKARILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tekrar tutuklama kararı verildiği gün hastanede olan Barım'ın tedavisinin devam etmesi için, avukatlarının, her 24 saatte bir hakkında yeniden "infazın ertelenmesi" kararı aldırdığı belirtildi.





Barım'ın kaldığı hastane odasının önünde güvenlik güçlerinin beklediği belirtilirken, ünlü menajerin pazartesi günü açık kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.