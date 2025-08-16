Yeniden yapılandırma işe yaramadı: Tasfiye edilecek alacaklar 211 milyar lirayı aştı

Türkiye’de yoksulluk uçurumu derinleşiyor: 12 milyona yakın kişi aşırı yoksul Türkiye’de yoksulluk uçurumu derinleşiyor: 12 milyona yakın kişi aşırı yoksul









Milyonlarca vatandaşa umut olan bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yeniden yapılandırılması düzenlemesi, bankaların olumsuz tutumu nedeniyle beklentileri karşılamadı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, Haziran 2025 itibarıyla tasfiyeye düşecek bireysel kredi alacaklarının 211,7 milyar liraya yükseldiğini gösteriyor. Ancak, borçlarını yapılandırmak için bankalara başvuran çok sayıda vatandaş, olumlu yanıt alamıyor. Özellikle kredi kartı asgari ödemelerini dahi yapmakta zorlanan borçluların başvuruları büyük oranda reddediliyor.Nefes Gazetesi’nin haberine göre BDDK düzenlemesiyle, borçların 48 aya kadar yeniden yapılandırılmasının önü açılmıştı. Bu kapsam, daha önce borç yapılandırması yapmış veya faiz/anapara ödemelerinde gecikme yaşayan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterilerini de içeriyordu. Ancak, düzenlemede inisiyatifin tamamen bankalara bırakılması, uygulamanın sahada karşılık bulamamasına neden oldu. Başvuran borçluların büyük çoğunluğu, bankalardan eli boş dönüyor.Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, mevcut düzenlemenin yetersiz olduğunu belirterek, “Müracaat edenler zaten yasal takibe düşmüş ve düşmekte olanlar. Bankalar da onlara yüz vermiyor” şeklinde konuştu. Deniz, sorunun ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) çıkacak yeni bir yasa ile çözülebileceğini savundu.Deniz, eylül ayında uygulanan benzer bir yapılandırma düzenlemesinin sonuçsuz kaldığını hatırlatarak, kalıcı bir çözüm için yüzde 30 yıllık faiz veya enflasyon oranıyla 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunulması gerektiğini vurguladı. “Aksi takdirde, icra memurları 4,5 milyon evin kapısını çalacak” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.Mevcut düzenleme kapsamında, 100 bin liralık bireysel kredi borcunu 48 ay vadeyle yapılandıran bir vatandaş, aylık 4.752 TL ödeyerek toplamda 228.096 TL geri ödeme yapmış oluyor. Bu durumda, borçlunun ödediği faiz tutarı 128 bin liraya ulaşıyor.