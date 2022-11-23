Samanyolu Haber /Gündem / Yeniden yargılanan Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın beraat etti /23 Kasım 2022 13:05

Yeniden yargılanan Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın beraat etti

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da sanık olarak bulunduğu Hizmet Hareketi’nin ‘mülkiye’ yapılanmasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mutlu ve Çapkın, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada beraat etti. Hüseyin Avni Mutlu yaklaşık 18, Hüseyin Çapkın ise 6 ay tutuklu kalmıştı.

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Hizmet Hareketi’nin mülkiye yapılanmasına ilişkin yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında 2018 yılında karar açıklanmıştı. Mahkeme Mutlu’nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski Emniyet Müdürü Çapkın’ın ise 2 yıl 1 ay hapsine karar vermişti. Yargıtay Ceza Dairesi’nin 2021 yılında kararı bozmasının ardından dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

İKİSİ DE BERAAT ETTİ
Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hüseyin Çapkın, Hüseyin Avni Mutlu ve Necmettin Kalkan’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, sanıklardan Yusuf Yavaşcan’ın ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
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