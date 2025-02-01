Samanyolu Haber /Gündem / Yenidoğan Çetesi davası sanığı doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti /01 Şubat 2025 23:23

Yenidoğan Çetesi davası sanığı doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

Yenidoğan Çetesi davasında örgüt yöneticisi olarak yargılanan sanık Doktor İlker Gönen tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Gönen'in intiharının ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı.

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Antalya’da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi olarak yargılanan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep edilen doktor İlker Gönen, bugün saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar etti.

Çay bardağı kırığı ile sağ ve sol bileklerini kesmiş halde bulunduğu öğrenilen İlker Gönen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Gönen'in intiharının ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı.

İlker Gönen, 22 Kasım 2024 tarihindeki duruşmada yaptığı savunmada, "Herkesin suçu olabilir. Suçum olabilir ama bebek katilliği ile kimse beni yaftalayamaz" ifadelerini kullanmıştı.
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