Samanyolu Haber /Gündem / Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: 3 sanık tahliye edildi /02 Temmuz 2025 19:39

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: 3 sanık tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran 'yenidoğan çetesi' davasının 5'inci duruşması görüldü. Davada 3 hemşire adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, SGK'dan istenen belgelerin beklenmesi için duruşmayı Eylül'e erteledi.

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İstanbul’da yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri sonucu bazı bebeklerin ölümüne neden oldukları iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" davasının 5. duruşması görüldü.

ADLİYEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü lideri Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 15 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Basın mensuplarının da takip ettiği duruşmanın yapıldığı salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

3 HEMŞİRE ADLİ KONTROLLE SERBEST

Duruşmanın 3'üncü gününde, sanık avukatlarının savunmaları tamamlandı. SGK'ya sanıklardan bir kısmının hangi dönemlerde, hangi kurumlarda çalıştığının tespit edilmesi amacıyla yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosya kapsamında tutuklu yargılanan hemşireler Hüseyin G., Nigar K. ve Mehtap S.'nin yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

DURUŞMA EYLÜL'E ERTELENDİ

Ayrıca bazı tutuksuz sanıkların da adli kontrollerinin kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı Eylül ayına erteledi. 
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