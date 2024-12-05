Samanyolu Haber /Gündem / Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: 7 sanığın tutuklanmasına karar verildi /05 Aralık 2024 00:43

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: 7 sanığın tutuklanmasına karar verildi

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

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Mahkeme, tutuklanması talep edilen 10 sanıktan 7’sinin tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan duruşma salonunda bulunmayan ve hakkında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında da yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi.
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