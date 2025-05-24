Samanyolu Haber /Gündem / Yenidoğan Çetesi davasında yeni fezleke ortaya çıktı /24 Mayıs 2025 00:43

Yenidoğan Çetesi davasında yeni fezleke ortaya çıktı

İstanbul'daki bazı hastanelerde yaşanan skandal günlerce gündeme oturmuştu. Yenidoğan Çetesi olarak bilinen olaya ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Savcıyı makamında ölümle tehdit eden şüpheliler hakkında hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

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Yenidoğan Çetesi soruşturmasının savcısı Yavuz Engin'in talebiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede "kasten öldürmeye teşebbüs" "tehdit," "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

SAVCININ HER ADIMINI TAKİP ETMİŞLER

Hazırlanan fezlekede organize suç örgütünün elebaşı Mustafa Kemal Zengin ve tetikçi Muhammed Emin Orhan'ın soruşturma öncesinde savcıya yönelik suikast planı üzerinde konuştukları belirtildi.

Savcı Yavuz Engin'in kullandığı araca, geliş gidiş güzergahına dair tüm detayları takip ettikleri ve tetikçiye bizzat Mustafa Kemal Zengin tarafından bu bilgilerin paylaşıldığı da ortaya çıktı.

OTOPARKTA GİZLİCE BULUŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Örgüt üyelerinin Baki Çelik'e ait otoparkta bir araya geldikleri, birçok defa toplanarak eylem planı yaptıkları, bu plan dahilinde mağdurlara ulaşarak, onlarla gerek iletişim araçları ile gerekse de yüz yüze görüşme gerçekleştirerek kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit ettiklerinin belirlendiği kaydedildi.

Mustafa Kemal Zengin ve Aylin Aslantatar, Gökhan Güler hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlardan 72 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan fezleke Savcılık tarafından kabul edildi.

KAYITLARI SİLMİŞLER

Fezlekede şüphelilerin dijital inceleme ve uzman raporlarından kaçmak için cep telefon numaraları ve geriye dönük konuşma kayıtlarını sildikleri de ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin gizlilik için özellikle Telegram üzerinden iletişime geçtikleri de kaydedildi.
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