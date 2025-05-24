Yenidoğan Çetesi davasında yeni fezleke ortaya çıktı

Yenidoğan Çetesi soruşturmasının savcısı Yavuz Engin'in talebiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede "kasten öldürmeye teşebbüs" "tehdit," "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.





Savcı Yavuz Engin'in kullandığı araca, geliş gidiş güzergahına dair tüm detayları takip ettikleri ve tetikçiye bizzat Mustafa Kemal Zengin tarafından bu bilgilerin paylaşıldığı da ortaya çıktı.









KAYITLARI SİLMİŞLER

Hazırlanan fezlekede organize suç örgütünün elebaşı Mustafa Kemal Zengin ve tetikçi Muhammed Emin Orhan'ın soruşturma öncesinde savcıya yönelik suikast planı üzerinde konuştukları belirtildi.Örgüt üyelerinin Baki Çelik'e ait otoparkta bir araya geldikleri, birçok defa toplanarak eylem planı yaptıkları, bu plan dahilinde mağdurlara ulaşarak, onlarla gerek iletişim araçları ile gerekse de yüz yüze görüşme gerçekleştirerek kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit ettiklerinin belirlendiği kaydedildi.Mustafa Kemal Zengin ve Aylin Aslantatar, Gökhan Güler hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlardan 72 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan fezleke Savcılık tarafından kabul edildi.Fezlekede şüphelilerin dijital inceleme ve uzman raporlarından kaçmak için cep telefon numaraları ve geriye dönük konuşma kayıtlarını sildikleri de ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin gizlilik için özellikle Telegram üzerinden iletişime geçtikleri de kaydedildi.