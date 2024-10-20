'Yenidoğan çetesi': Denetime giden müfettiş, gizli soruşturmayı haber vermiş

Çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesi' soruşturmasında 'denetim' skandalı ortaya çıktı.







Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü adına çetenin faaliyet gösterdiği bir hastaneye denetime giden doktor, gizli yürütülen soruşturmayı şebeke üyelerine söyledi.





Bu durum sanıkların soruşturma dosyasına giren yazışmalarında ortaya çıktı.





Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabından yayınladığı haberi şöyle: "Yenidoğan çetesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden denetime giden doktorun, gizli soruşturmayı şüphelilere haber verdiği ortaya çıktı. 'Hakkınızda gizli bir dava var diyor. Bir iki şey söyledi, hemen ayarladık, tekrar denetime gelmiş gibi yaptı' "İl Sağlık Müdürü'nün mesajını gösterdi' Ekteki telefon görüşmesi 18 Ocak 2024 tarihine ait. Denetime gidip gizli soruşturmayı deşifre eden ise Dr. Yakup Karakurt."