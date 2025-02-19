Yenidoğan Çetesi doktorları için karar çıktı

Dün Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, sanıkların savunmaları alındı. Bugün de diğer sanıkların savunmalarıyla üçüncü duruşma devam ediyor.





Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu'nun aldığı kararla Yenidoğan davasında yargılanan doktorlar 3 yıl meslekten men edildi. En üst sınırdan verilen ceza doktorlara tebliğ edildi.







Sanık Dr. Ali Dirik, mahkemede Özel Güney Hastanesi’nin 74 yaşındaki sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'nun tutuksuz yargılandığını söyleyerek, şunları kaydetti:“Hastane sahibi tutuksuz yargılanıyor. Hiçbir şeyle ilgilenmediğini HTS kayıtlarından belirleyebilirsiniz. Fırat Sarı ile tartıştım, onu göndermek isterken Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu bana engel oldu. Fırat Sarı bana, ‘Sen kimsin ki?’ dedi. Ona ‘teyze’ deriz. ‘Teyzeyle konuşurum, hallederim’ dedi.” “Ben bunlarla uğraşırken dolandırıcılıktan yargılanıyorum. Hesabıma para geçmiş mi? Görüşmelerde bir baskım olmuş mu? Müzeyyen Yurtoğlu anlaşmayı yaptığını söyledi. Başhekimin haberi bile yoktu.” “Burada siyasi gücü olanlar var. Milyon dolarlık anlaşmalar dönüyor. Her şeyi anlatacağım. Milyon dolarla oynayan kendisidir. Eğer Güney Hastanesi’nde bir dolandırıcılık varsa, sorumlusu Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu’dur.”"Her şeyi anlatacağım." diyen Dr. Ali Dirik, "Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu siyasi kanallarını kullanarak Memişoğlu’na ulaştı. Ben hastanedeyim, telefon çaldı. 'Müdürüm' dedi, 'Memişoğlu' falan dedi. Anlatamayınca 'Başhekime vereyim' dedi. Ben görüştüm. HTS kayıtları var. Memişoğlu, Ayşe Müezzinoğlu’nu aramış mı aramamış mı göreceksiniz” ifadelerini kullandı.Güney Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Ali Dirik, dolandırıcılığın önüne geçmek için İlçe Sağlık Müdürü Eşref Kaya’ya ulaştığını ve durumu ona ilettiğini söyledi.Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar'ın, "Fırat Sarı’nın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlatır mısınız? Hüseyin Günerhan ve Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu ile birlikte ilaç satacağını ve sizin bunu engellediğinizi söylüyorsunuz. Ama daha önce Hüseyin’in ilaç çaldığı için kovulduğunu söyleyen de sizsiniz. Bu bir çelişki değil mi?" sorusuna ise Dirik, "Ayşe, Fırat Sarı’yı kovmak zorunda kaldı çünkü ben işi bırakacaktım. Net anlatabildim mi? İki arada bir derede kaldı." yanıtını verdi.