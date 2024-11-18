Yenidoğan çetesi hakim karşısında: Mahkeme başkanı, avukatı salondan attı

Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren, kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün yargılanmasına bugün başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) para alabilmek için İstanbul'da çok sayıda bebeği gereksiz şekilde yoğun bakımda tutup, bazılarının ölümüne bazılarının da sakat kalmasına neden olan 22’si tutuklu 47 sanığın hakim karşısına çıktığı dava, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülüyor.





Gerçek Gündem'in haberine göre davada yaşananlar şöyle:





12.46 GERGİNLİK SONRASI TUTANAĞA GEÇİLDİ

Duruşma salonunda bulunan avukatlar, meslektaşlarının kapının önünde kaldığını söyledi. Mahkeme başkanı, izinsiz konuşan izleyicileri duruşma salonundan atacağını belirterek, tutanağa geçti.





12.44 MAHKEME BAŞKANI, AVUKATI SALONDAN ÇIKARDI

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen belgelerin okunduğunu söyledi. Avukat Ömer Kavili ise "Belgeleri okumadan tutanak tutuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, Kavili’nin duruşma salonundan çıkmasını istedi. Kavili, “Yargı bir kültürdür. Yok ettiniz. Kanunsuzlar” sözleriyle salondan çıktı.





12.19 MEHTAP HEMŞİRE DE KÜRSÜDE

Yenidoğan Çetesi’nin doktor sanıklarından İlker Gönen, sanık kürsüsüne çıkarak evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu, ayrıca üniversite mezunu olduğunu belirtti. Ardından, birçok telefon dinlemesinde adı geçen hemşire Mehtap Sayar kürsüye çıkarak bekar olduğunu ve çocuğunun olmadığını ifade etti.





12.14 FIRAT SARI KÜRSÜDEYKEN BAZI AİLELER İÇERİ ALINDI

Çete lideri Fırat Sarı, kimlik bilgisini okumak için sanık kürsüsüne geldi. Başındaki peruğunu cezaevinde çıkartmış olduğu görüldü. Kimlik tespitinde bekar ve 2 çocuk babası olduğunu söyleyen Sarı, klinik doktoru olduğunu ve aylık kazancının 400 bin lira olduğunu belirtti. O sırada bebeğini kaybetmiş bazı aileler duruşma salonuna giriş yaptı.





12.05 DURUŞMA GERGİN BAŞLADI

Mahkeme başkanı, duruşmaya katılan bir avukata, “Siz seyircisiniz, ya oturun ya da duruşma salonundan çıkın. Taraf avukatı değilsiniz, sizi uyarıyorum,” dedi. Avukatlar, mahkeme başkanının bu tavrına tepki gösterirken, tartışma sonrası sanıkların kimlik bilgilerine geçildi.





11.50 GAZETECİLERE ENGEL

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, Bakırköy Adliyesi önünde, bebeği öldürülen ailelerin, avukatların, gazetecilerin ve STK'ların duruşma salonuna alınmadığını belirtti. Avşar, bu denli önemli bir davada organizasyonun çok kötü olduğuna dikkat çekti.