Samanyolu Haber /Gündem / Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı /30 Kasım 2024 13:42

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı

Yenidoğan çetesi soruşturmasında suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı. Sarı'nın, Bakırköy'de bir konut, Bingöl'de 3 tarla ve bir bahçe ile tek sahibi olduğu Medisense şirketine ve yüzde 60 hisse sahibi olduğu Sarıoğlu Turizm Ticaret AŞ şirketine el konuldu.

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Yenidoğan çetesi davasında örgüt liderliğinin yanı sıra 3 ayrı suçtan 582 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Fırat Sarı'nın el konulan mal varlığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Fırat Sarı'nın Bakırköy'de bir konut, Bingöl'de 3 tarla ve bir bahçe ile tek sahibi olduğu Medisense şirketine ve yüzde 60 hisse sahibi olduğu Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş şirketine de el konulmasına ve kayyım atanmasına karar verildi.

HASTANELERE KAYYIM ATANMIŞTI

Soruşturma kapsamında rapordaki hususlar üzerine Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğince, "yenidoğan çetesi" davası sanıkları suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı, İlker Gönen, Dursun Eryılmaz, Sümeyye Nur Taşçı (Arslan), Hüseyin Günerhan, Hasan Basri Gök, Mehtap Sayar, Cansu Akyıldırım, Çağla Durmuş, Deniz Korkmaz, Hakan Doğukan Taşçı, Damla Atak, Renas Kılıç, Ceren Hatice Kırım (Olcar), Mehmet Halis Başlı ve Murat Mantuş'un mal varlığına el konulmuştu.

Hakimlikçe ayrıca, Anıl Çakır Gönen, Melike Özdemir, Adnan Sarı, Aydın Sarı, Ayfer Sarı, Metin Sarı ve Serhad Sarı ile GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Limited Şirketi, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi ve Sarıoğlu Turizm Ticaret AŞ'nin de mal varlıklarına el konulması kararı alınmıştı.

Öte yandan, Avcılar Hospital Hastanesi, Özel Doğa Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Silivri Kolan Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Avrupa Şafak Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Çorlu Reyap Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketine, GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Limited Şirketi ve Sarıoğlu Turizm Ticaret AŞ'ye ise kayyım atanmıştı.
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