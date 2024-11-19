Yenidoğan çetesi liderinin bebek başına aldığı para ortaya çıktı

Yenidoğan Çetesi dün görülen duruşmayla itiraflarda bulunmaya başladı. 10 bebeğin ölümüne neden olduğu ortaya çıkan ve sayısı bilinmeyen bebeğin de engelli olmasına sebep olan çete bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.





Tüm Türkiye bu davaya kulak kesilmişken her bir sanığın yapacağı savunma ve ağızlarından çıkacak tek bir cümle merak konusu oldu. Sanıkların ne kadar ceza alacakları da merak edilen diğer bir önemli konu olarak öne çıktı.





"AYLIK GELİRİM 400 BİN TL" DEMİŞTİ

Yenidoğan Çetesi'nin elebaşı Fırat Sarı ile ilgili dün mahkemede ise sadece hemşire Hakan Doğukan Taşçı dikkat çeken itiraflarda bulundu. Diğer sanıklara da soruların bugün yöneltileceği belirtildi. 11 saat süren duruşmada Fırat Sarı aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu söyledi. Ancak Taşçı'nın ifadesi Sarı'nın 400 binden fazla geliri olduğunu ortaya çıkardı.





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"BAZI SİSTEMLİ YANLIŞLIKLAR VAR"

Hemşire Hakan Doğukan Taşçı, "Savunma yapacağım. Öncelikle tutuklandıktan sonra kendim yaptığım işlemi söyledim ve kabul ettim. Soruşturma aşamasında dürüstlükle ifadelerimi verdim. Bazı konulardaki suçlamaları kabul etmiyorum. Kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum. Sadece telefon tapelerinden bilir kişi raporu yazılmış. 2014 yılında sağlık lisesinden mezun oldum.10 yıldır yenidoğan yoğun bakımda çalışıyorum. 7-8 hastanede çalıştım. Hepimiz sağlık sektöründe olduğumuz için diğer sanıkları hepimiz tanırız. Çoğunu tanıyorum. Fırat Sarı'yı Reyap hastanesinden tanıyorum. Hasan Basri arkadaşım. Davamız bir çok eylemden oluşuyor. Bir çok suçlama var. Bazı sistemli yanlışlıklar var" ifadelerini kullandı.





"HASTANE SAHİBİ OLARAK FIRAT BASKI KURUYORDU"

Çete lideri Fırat Sarı ile olan ses kaydı sorulan hemşire Hakan Doğukan Taşçı, "Her hastane sahibi para kazanmak ister. Hasta sayılarının fazla tutulması için Fırat Sarı'ya baskı kuruyor. Fırat'ta bana bunu aktarıyor" yanıtını verdi. Ayrıca Fırat Sarı'nın hastalara fazla ücret söylediğini ve aradaki komisyonu kendisine aldığını da bildiğini ifade etti.





"HASTA YOK DOLDUR" TALİMATI

Yoğun bakım boşalınca Fırat Sarı'nın sitem ettiğini ve "Hasta yok doldur" diyerek bir günde doldurulmasını istediği talimatının verildiğini ifade eden Taşçı, "Yoğun bakım ne kadar dolu olursa o kadar para kazanılıyor" dedi.





BEBEK BAŞINA 10 BİN LİRA KAZANMIŞ

Durumu kritik bir bebek için kendisinden yardım istenen bir doktorun "Çek fişi gitsin" dediğini ifade eden Taşçı, Şafak hastanesinin yöneticisinin ise Fırat Sarı'ya oraya sevk edilen her bebek başına 10 bin TL verdiğini belirtti.