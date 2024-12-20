Samanyolu Haber /Gündem / Yenidoğan çetesi skandalında hastaneler için karar verildi /20 Aralık 2024 18:05

Yenidoğan çetesi skandalında hastaneler için karar verildi

Türkiye tarihinin en büyük sağlık skandallarından biri olan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yenidoğan çetesi ile ilişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyım olarak görevlendirildi.

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İstanbul’da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

"Yenidoğan Çetesi" suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi.

TMSF'DEN AÇIKLAMA

TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyum atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyım olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir" ifadelerine yer verildi.
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