Samanyolu Haber /Gündem / Yenidoğan çetesiyle ilgili gelişmeler sürerken Sağlık Bakanlığı'nda dikkat çeken görevden alma /19 Ekim 2024 08:52

Yenidoğan çetesiyle ilgili gelişmeler sürerken Sağlık Bakanlığı'nda dikkat çeken görevden alma

Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bakanlıkta bir genel müdür görevden alındı.

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112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan' çetesi hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu gelişmeler yaşanırken, Sağlık Bakanlığı'nda dikkat çeken bir görevden alma gerçekleşti.

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı. Uçan'ın yerine Mehmet Fidan atandı.

5 İSİM DAHA ATANDI

Kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'na iş müfettişi Erhan Taylan getirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliği'ne Nergis Sağlık getirildi.

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zafer Soylu, Genel Sekreterliği'ne ise Mustafa Süleyman Beşli getirildi.
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