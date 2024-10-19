Yenidoğan çetesiyle ilgili gelişmeler sürerken Sağlık Bakanlığı'nda dikkat çeken görevden alma

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan' çetesi hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu gelişmeler yaşanırken, Sağlık Bakanlığı'nda dikkat çeken bir görevden alma gerçekleşti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı. Uçan'ın yerine Mehmet Fidan atandı.





Kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'na iş müfettişi Erhan Taylan getirildi.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliği'ne Nergis Sağlık getirildi.Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zafer Soylu, Genel Sekreterliği'ne ise Mustafa Süleyman Beşli getirildi.