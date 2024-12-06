Samanyolu Haber /Gündem / 'Yenidoğan çetesi' soruşturması: 11 kişi hakkında tutuklama talebi /06 Aralık 2024 17:59

'Yenidoğan çetesi' soruşturması: 11 kişi hakkında tutuklama talebi

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında başlatılan 2. dalga operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 14 kişiden 11'i tutuklama talebiyle, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 11' tutuklama talebiyle, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

2. DALGA OPERASYONU

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı.
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