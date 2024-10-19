Yenidoğan Çetesi soruşturması: O hastanenin ruhsatı iptal edildi

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.



Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastaların başka hastanelere taburcu edileceği öğrenildi.



Karar, hastane yönetimine gece yarısı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi. Polis, ruhsat iptal kararıyla ilgili hastanede tutanak tuttu. Ruhsatın iptal edilmesiyle birlikte, sabah saatlerinden itibaren hastanede hastalar da yakınları tarafından alınmaya başlandı.

