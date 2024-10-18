Samanyolu Haber /Gündem / ‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasında eski bakandan skandal açıklama! 'İçim rahat' /18 Ekim 2024 19:04

‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasında eski bakandan skandal açıklama! 'İçim rahat'

Türkiye para uğruna onlarca bebeğin katleden 'yenidoğan çetesi' skandalıyla çalkalanıyor. Yenidoğan çetesinin beraber çalıştığı hastanelerden Özel Avcılar Hospital'in sahibi, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan açıklama geldi. Müezzinoğlu "İddianameye bakmadım kamuoyuna yansıyan dışında da bir bilgim yok. Hastane yönetiminden bilgi aldım, içim rahat" dedi.

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İstanbul'da yenidoğan çetesinin 10 bebeğin ölümüne neden olması kan dondurdu. Gerçek Gündem, çeteyle birlikte çalışan 19 özel hastaneyi tek tek ifşa etti. Çetenin çalıştığı hastaneler arasında eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital de yer aldı.

'CEZA ALMALARI İÇİN ÇALIŞIRIM'

Skandala ilişkin açıklama yapan Mehmet Müezzinoğlu, “Bizim hastanemizin ismi geçiyor. Bizim insanı iyileştirmek, hayatta tutmak dışında bir anlayışımız olamaz. Böyle bir anlayışta olan kişiyi kabul etmemiz de mümkün değil. Ve bu anlayış dışında olan kişilerin de hukuk önünde ceza alması için de çalışırım. İnsan sağlığına, yaşam hakkına zarar veren kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde öder" dedi.

'KİMSE YANLIŞ YAPMADI DİYEMEYİZ'

Özel Avcılar Hospital’ın 1989 yılında açıldığını ifade eden Mehmet Müezzinoğlu, henüz iddianameye bakmadığını ama hastane yönetiminden bilgi aldığını vurguladı. Eski Sağlık Bakanı sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kapsamda yüzlerce çalışanımız oldu. Kimse yanlış yapmadı diyemeyiz. İddianameye bakmadım kamuoyuna yansıyan dışında da bir bilgim yok. Ancak hastane yönetiminden bilgi aldım o yüzden içim çok rahat. Çalışma arkadaşlarım işlerini iyi yapan kişilerdir. Zaten 6-7 denetim geçiriyoruz. Vicdani anlamda rahatım.”
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