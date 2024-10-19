Yenidoğan çetesi şüphelileri arasında AKP'li Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız da var

Yıldız’ın, 2003-2008 yılları arasında Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevine eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ile eski AKP Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül’ün referansıyla getirildiği öğrenildi. Yıldız, 2015 genel seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu.





İstanbul’da yeni doğan bebeklerin ölümünden sorumlu olan çeteyle ilgili dava dosyasındaki şüphelilerden biri de eski Diyarbakır Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız. Yıldız’ın, bebek ölümleriyle gündeme gelen ve eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na ait Avcılar Hospital’ın başhekimi olduğu belirlendi. Yıldız, Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde 2003-2008 yılları arasında başhekim olarak görev yaptı. Yıldız’ın bu göreve, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ve eski AKP Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül’ün referanslarıyla getirildiği ileri sürüldü. Yıldız, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde de Yozgat’tan AKP milletvekili aday adayı olmuştu.





Işıklar Askeri Lisesi ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunu olan Fetin Rüştü Yıldız, bir süre askeri hekimlik yaptıktan sonra istifa ederek serbest hekimlik yapmaya başladı. Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde 5 yıl görev yapan Yıldız, sırasıyla Kocaeli Seka Devlet Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekimlik görevlerinde bulundu. Ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de çalıştı.





Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nu dolandırmak amacıyla yaptıkları usulsüz işlemler nedeniyle 10 bebeğin ölümüne neden olan çeteye ilişkin hazırlanan iddianamedeki şüphelilerden birinin de eski Diyarbakır Devlet Hastanesi Başhekimi Fetin Rüştü Yıldız olduğu ortaya çıktı.Yıldız’ın son olarak, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ortaklarından olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi’nin başhekimliğini yaptığı ve bebek ölümleriyle ilgili davada 22’si tutuklu 47 şüpheliden biri olduğu ortaya çıktı. Fetin Rüştü Yıldız, bebek ölümleriyle ilgili dosyada, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki yapmak, hasta basamaklarında oynama yaparak gerçeğe aykırı evraklarla hazırlanan ilaç listelerini SGK’ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirtiliyor. Şüpheli Yıldız’ın, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyerek Kerem Muhammed Tokluoğlu adlı bebeğin ölümünden sorumlu olduğu ve ihmali davranışla kasten öldürme suçunu işlediği iddia ediliyor.