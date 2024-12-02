Samanyolu Haber /Gündem / Yenidoğan Çetesi'nde adı geçen depo sorumlusu aracında ölü olarak bulundu /02 Aralık 2024 13:52

Yenidoğan Çetesi'nde adı geçen depo sorumlusu aracında ölü olarak bulundu

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ismi geçen Satılmış Çim Küçükçekmece’de bir aracın içinde ölü bulundu. Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Küçükçekmece’de dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim’e ait olduğu ortaya çıktı.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASINDA ADI GEÇİYOR
Çalışmaların devamında Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi’nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Sağ kol bileğine iki adet iğne vurulan Çim’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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