Yenidoğan çetesindeki şüpheli ölümü aydınlatacak mesaj ortaya çıktı





İKİ GÜNDÜR ARANIYORDU





YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA ADI GEÇİYORDU





EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen ve dün bir aracın içinde ölü bulunan Avcılar Hospital Hastanesi depo sorumlusu Satılmış Çim'in eşinin kayıp olduğu sırada verdiği ifade ortaya çıktı. Merve Çim, "Eşim Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj gönderdi. Mesajında bahis oyunu oynadığını, 120 bin lira kaybettiğini söyledi. Ben de eşime bankadaki ortak paramızın ve eşimin üstüne kayıtlı ortak mülkiyetimiz olan evin durup durmadığını sordum. Onlara dokunmadığını söyledi ve daha sonra 'ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarıma iyi bak' şeklinde mesaj gönderdi. Daha sonra mesajlarıma cevap vermedi ve eşime ulaşamadım" dedi.Küçükçekmece’de bir şahıs dün aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından cesedin, 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim’e ait olduğu tespit edildi.Yenidoğan Çetesi soruşturması telefon kayıtlarında adı geçen Çim'in, kapatılan ve kayyum atanan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı belirlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.Satılmış Çim'in eşi Merve Çim'in eşi kayıp olduğu sırada verdiği savcılığıa verdiği igüade ortaya çıktı. Çim, savcılığa verdiği ifadesinde, şunları söylediği öğrenildi:-30 Kasım 2024 günü öğlen saatlerinde 11.30-12.00 sularında iş yerindeydim. Eşim telefonu olan numaralı telefondan Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj gönderdi. Mesajında 'bahis oyunu oynadığını 120 bin TL kaybettiğini' söyledi.-Ben de eşime bankadaki ortak paramızın ve eşimin üstüne kayıtlı ortak mülkiyetimiz olan evin durup durmadığını sordum. 'Onlara dokunmadığını' söyledi ve daha sonra 'ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarımı iyi bak' şeklinde mesaj gönderdi. Daha sonra mesajlarıma cevap vermedi ve eşime ulaşamadım.-Eşim babasına ait 06 EUC 528 plakalı araç ile en son çalıştığı kurumdan ayrılmıştır. Eşimin başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum. Bulunmasını talep ederim. Eşime zarar verilmesi halinde zarar verenlerden şikayetçiyim.