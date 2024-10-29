Yenidoğan çetesinin 'ciro' hesabı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre hemşire Hakan Doğukan Taşcı ile Gözde Kul Yadigar arasında geçen konuşmada hastaların epikrizlerinin basamaklarının değiştirilmesi ve yeteri kadar basamak değiştirilmezse hastanenin cirosunun düşebileceğini ifadeleri kullanıldı. Gözde Kul Yadigar’ın bu gibi usulsüz durumlardan bilgisinin olduğunun konuşma içeriklerinden değerlendirildiği de dosyada yer aldı.





Taşçı’yla Yadigar’ın konuşmasında, Taşçı’nın “Ayın son denetim gününe kadar ölüm yoksa üç tane üç yapamayız. Ciro çok düşer ayın sonu denetim gününe kadar” dediği, Yadigar’ın ise “Başını üç yapabilir miyiz? Gerçi hep 16’sından sonra iki dedim ya çoğuna” dediği iddianamede yer aldı. Birinci basamak hastalar en hafif hasta grubunu oluştururken üçüncü basamak hastalar en ağır hasta grubunu temsil ediyor.





İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Öte yandan çeteye ilişkin hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, ilk duruşma tarihi de belli oldu. Sanıkların yargılanmasına 18 Kasım günü başlanacak. İddianamede 22’si tutuklu 47 sanık hakkında müebbet hapis cezası ile 11 kez uygulanmak üzere 582 yıl 9’ar aya varan hapis cezaları talep ediliyor.





BEBEK MAMASINA ALKOL KOYDULAR!

KKTC’DE Lefkoşa’da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeklerin mamalarına su yerine saf alkol koyulması sonucu kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov yaşamını yitirdi. 6 bebek entübe edilirken polis, yenidoğan ünitesinde çalışan hastane çalışanları Ç.Ş., A.D., G.K.A., K.Y. ve M.A’yı gözaltına aldı. Dün mahkemeye çıkarılan zanlıların gözaltı süreleri üç gün uzatıldı. Hastane hakkında inceleme başlatıldı.



