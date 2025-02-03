Yenidoğan çetesinin kritik ismi susturuldu mu: İntihar eden sanığın avukatına soruşturma

Cezaevinde intihar eden Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından İlker Gönen’in avukatı Aydın Mantar, müvekkilinin hücresine urgan bırakıldığını iddia etti. Avukat Mantar hakkında soruşturma başlatıldı.





İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bazı bebeklerin ölümüne neden olduğu öne sürülen yenidoğan çetesi davasının kritik sanıklarından Doktor İlker Gönen’in, cezaevinde intihar ettiği bildirildi. İlker Gönen’in ölümünün ardından cezaevi personeli hakkında soruşturma başlatılırken, Gönen’in avukatı Aydın Mantar, “Marmara Kapalı Cezaevi’nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar” iddiasında bulundu.





‘SÖZ VERDİĞİM İÇİN DAHA ÖNCE BAHSETMEDİM’

Avukat Mantar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:





“Müvekkilime, ağabeyime onun isteği ve iyiliği üzerine söz verdiğim için daha önce bahsetmemek zorunda olduğum bir husus var. 2. Duruşma devam ederken geçici olarak kaldıkları yüksek güvenlikli Marmara Kapalı Cezaevi’nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar.





Bunu benim zorlamalarım üzerine söyledi. Bu konuda derhal tutanak tutmak istediğimi, sorumluların cezalandırılması için gereken neyse yapmak istediğimi söyledim. Ancak kendisinin tutulduğu yerin koridorlarında diğer cezaevlerindeki gibi kamera olmadığını, bu nedenle korktuğunu şu sözlerle anlattı: ‘Bir sabah abin kendini astı dediklerinde hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey ispat edemezsin.’ Israrlarıma rağmen bana, bu konuyu ailesi dahil kimseyle paylaşmam yönünde söz verdirdi.





Bu şüphesinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bu aşamada bilemiyorum. Aksi olsa bile bu psikolojik işkence ile onun, bu eyleme sürüklendiğini ifade etmek, tarihe not düşmek istedim.”





AVUKATA SORUŞTURMA AÇILDI

İlker Gönen’in, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesiyle ilgili paylaşımı üzerine, avukat Aydın Mantar hakkında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.





Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:





“İlker Gönen isimli şahsın 01/02/2025 tarihinde tutuklu olarak bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütülen soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Aydın Mantar’ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada yapmış olduğu açıklamalarla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Av. Aydın Mantar hakkında, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma’ suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır.”