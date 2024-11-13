Yenidoğan çetesinin şok konuşmaları: 'Uyuşturucu koklattım, kestim nefesini'

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) haksız kazanç sağlamak uğruna bebeklerin göz göre göre ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yeni yazışmaları ortaya çıktı. Çetenin ortaya dökülen yazışmalarında, ağlayan bebeği susturmak için uyuşturucu ilaç koklattıkları belirlendi.





İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından ‘Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Çetenin yazışmaları okuyanların kanını dondurdu.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul ve Tekirdağ’daki hastanede 10’u aşkın bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan suç örgütünün ortaya çıkan yazışmalarında, zor durumdaki bebeklerle dalga geçen çete üyeleri, "Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun" ifadeleriyle bebeği ölüme götüren müdahaleleri soğukkanlılıkla anlattı.





Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda verdiği bir örnekte, , Michelle isimli bebeğin nasıl pediatrik yoğun bakım ünitesinde yer olmayınca önce yenidoğana alıp sonra hastaneye denetime gelineceği bilgisi alınınca doktor olmayan diğer şubeye aktarıldığını anlattı.





Çömez, şu ifadeleri kullandı:





"Michelle Nwando Opara. Medilife Hastanesi’ne sevkediliyor. Yaşı büyük olduğu için pediatrik yoğun bakıma alınması gerekiyor. Ama hastanede bu ünite yok. Yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınıyor.





Kuvöz küçük geldiği için çocuğu bir beşiğe yatırıyorlar. Doktor yok. Hemşire entübe etmeye çalışırken çocuğun kalbi duruyor. Hayata döndürmeye çalışırken hatalı ilaç da kullanılıyor. Aynı gün hastanenin Sağlık Müdürlüğü tarafından başka bir nedenle denetleneceği bilgisi geliyor.





Çocuğu apar topar diğer şubeye yolluyorlar. Orada da bebek yoğun bakım ünitesine alınıyor. Yine bir beşiğe. Çünkü pediatrik yoğun bakım ünitesi orada da yok. Hatta doktor ve hemşire de yok. Sadece bir hemşire yardımcısı var. O da yoğun bakımdan çekip gidiyor.





Döndüğünde ise çocuğun çoktan hayatını kaybettiğini görüyor. Çünkü çırpınırken zavallı çocuk makineden ayrılmış ve oksijensiz kalmış. Makine de çok eski olduğu için alarm bile vermemiş. Bu sadece çok küçük bir örnek."