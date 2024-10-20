‘Yenidoğan’dan sonra diyaliz çetesi!

Ergin, hasta yakınlarının e-Nabız’daki detayları görmesi kısıtlanırken özellikle hedefin yaşlı hastalar olduğunu ifade etti.





Türkiye, İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çetenin faaliyetlerini konuşuyor.Skandalın ardı arkası kesilmezken İpek Özbey’in sunduğu Nokta Atışı’nda İstanbul’daki ‘diyaliz çetesi’ gündeme geldi.Gazeteci Fatih Ergin, yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiğini anlattı.Sevk edilen özel hastanede hastanın hikayesine ve epikriz raporuna bakılmadığını belirten Ergin, bazı hastaların dosyalarına diyalize bağlanmadığı halde “diyalize bağlandı” yazıldığını belirtti.