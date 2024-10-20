‘Yenidoğan’dan sonra diyaliz çetesi!

Skandalın ardı arkası kesilmezken İpek Özbey’in sunduğu Nokta Atışı’nda İstanbul’daki ‘diyaliz çetesi’ gündeme geldi.
Gazeteci Fatih Ergin, yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiğini anlattı.
Sevk edilen özel hastanede hastanın hikayesine ve epikriz raporuna bakılmadığını belirten Ergin, bazı hastaların dosyalarına diyalize bağlanmadığı halde “diyalize bağlandı” yazıldığını belirtti.
Ergin, hasta yakınlarının e-Nabız’daki detayları görmesi kısıtlanırken özellikle hedefin yaşlı hastalar olduğunu ifade etti.