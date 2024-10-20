Samanyolu Haber /Gündem / ‘Yenidoğan’dan sonra diyaliz çetesi! /20 Ekim 2024 00:22

‘Yenidoğan’dan sonra diyaliz çetesi!

Türkiye’nin gündemindeki yenidoğan çetesi skandalından sonra ‘diyaliz çetesi’ ortaya çıktı. Benzer şebeke aynı çarkı yaşlılar üzerinden işletiyor. Gazeteci Fatih Ergin, Sözcü TV’de yeni skandalın perde arkasını anlattı...

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Türkiye, İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çetenin faaliyetlerini konuşuyor.

Skandalın ardı arkası kesilmezken İpek Özbey’in sunduğu Nokta Atışı’nda İstanbul’daki ‘diyaliz çetesi’ gündeme geldi.

Gazeteci Fatih Ergin, yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiğini anlattı.

Sevk edilen özel hastanede hastanın hikayesine ve epikriz raporuna bakılmadığını belirten Ergin, bazı hastaların dosyalarına diyalize bağlanmadığı halde “diyalize bağlandı” yazıldığını belirtti.

Ergin, hasta yakınlarının e-Nabız’daki detayları görmesi kısıtlanırken özellikle hedefin yaşlı hastalar olduğunu ifade etti.

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