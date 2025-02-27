Yenidoğan davasında kritik rapor: Bakanlık bebek ölümlerini 'önlenemez' buldu

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve kamuoyunda Yenidoğan Çetesi Davası olarak bilinen bebek ölümleri davasında, sürecin seyrini değiştirebilecek rapor mahkemeye sunuldu. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu’nun hazırladığı çalışma raporuna göre bebek ölümleri önlenemez bulundu.





Rapora Göre Sanıkların İhmali Yok

Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre mahkemeye sunulan raporda, incelenen beş bebekten dördünün ölümünün önlenemez olduğu belirtildi. Bir bebek için ise kesin bir sonuca ulaşılamadığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı’nın raporları, davada yargılanan sanıkların bebek ölümlerinde doğrudan bir ihmali bulunmadığına işaret ediyor.





Davanın Gidişatını Etkileyebilir

Sanık avukatları, soruşturmanın başından itibaren müvekkillerinin bebek ölümlerinde kusurlu olmadığını savunuyor ve iddianamenin eksik olduğunu öne sürüyor. Mahkemeye sunulan bu yeni delilin, davanın gidişatını önemli ölçüde etkileyebileceği belirtiliyor.





Ölüme Sebebiyet Vermekten Yargılanıyorlar

Dava kapsamında, Medisense şirketinin kurucusu Dr. Fırat Sarı’nın yanı sıra bazı doktorlar, hemşireler ve 112 acil servis şoförleri ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) zarara uğratmak suçlamalarıyla yargılanıyor.





Savcılığın iddianamesine göre, sanıklar, sevk zinciri aracılığıyla bebek hastaları belirli hastanelere yönlendirmiş, 112 acil ambulans şoförleriyle iş birliği yaparak yoğun bakım yatışlarında usulsüzlük gerçekleştirmişti. Son duruşmada dört sanığın tahliyesine karar verilirken, 21 kişinin tutukluluğunun devamına hükmedildi. Başsavcılık, tahliye kararına itiraz etti.