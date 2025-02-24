Samanyolu Haber /Gündem / Yenidoğan davasında sıcak gelişme: Dört sanığa tahliye /24 Şubat 2025 16:12

Yenidoğan davasında sıcak gelişme: Dört sanığa tahliye

Yenidoğan davasının üçüncü duruşmasın dördüncü gününde ara karar açıklandı. Mahkeme, dört sanığın tahliyesine karar verirken, 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.

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İstanbul'da, SGK'dan daha fazla para almak için yeni doğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 25'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasının 4'üncü günü bugün başladı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre duruşmanın dördüncü gününde sanık avukatlarının tutukluluğa ilişkin beyanları ve talepleri alındı. Üç saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Hasta Hakları Sorumlusu Emine Avcı, Medikal Muhasebeci Funda Özen, Acil Çağrı Merkezi'nde İş Geliştirme Uzmanı Serdar Yüksel ve Ambulans Şoförü Hüseyin Gündüz'ün, üzerlerine atılı uçun vasıf ve mahiyeti ile tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak  tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, diğer 21 Sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İLKER GÖNEN'İN DOSYASI AYRILDI
İlker Gönen'in ölmüş olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 3 firari sanığın infazının beklenmesine ve 9 kişinin daha tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

SGK'DEN IBAN İSTENECEK
Mahkeme, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na (SGK) yazı yazılarak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçu bakımından, zararın giderilmesi amacıyla hangi hesaba paranın yatırılmasının istendiğine dair banka hesab numarasının istenmesine karar verdi. Duruşma, 21 Nisan'a ertelendi.

ATK'DAN RAPOR İSTENECEK
Mahkeme ayrıca, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na (ATK) gönderilerek, her bir bebek için ayrı ayrı inceleme yapılarak, tIbbi uygulamada kusur olup olmadığı, var ise bebek ölümlerinin kusurlu davranış ile illiyet bağının bulunup bulunmadığına ilişkin rapor hazırlanarak mahkemeye gönderilmesine karar verdi.
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