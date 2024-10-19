Samanyolu Haber /Gündem / 'Yenidoğan katliamı' sonrası ruhsatları iptal edildi! /19 Ekim 2024 14:35

'Yenidoğan katliamı' sonrası ruhsatları iptal edildi!

'Yenidoğan katliamı' skandalı nedeniyle İstanbul’da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9’a yükseldi. Türkiye genelindeki sayı ise 10'a ulaştı. Ruhsatı iptal edilen hastaneler arasında eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi Avcılar Hospital de var. İşte ruhsatı iptal edilen o 9 hastane...

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Türkiye'yi sarsan 'yenidoğan katliamı' skandalına ilişkin yeni gelişmeler art arda geliyor. Son olarak İstanbul'da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9'a yükseldi. Bu sabah Tekirdağ'ın Çoru ilçesindeki Reyap Hastanesi'nin de ruhsatı iptal edilmişti. Böylece Türkiye geneli ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükselmiş oldu.

İşte ruhsatı iptal edilen hastaneler:

    Özel Avcılar Hospital Hastanesi
    Özel TRG Hospitalist Hastanesi
    Özel Birinci Hastanesi
    Özel Güney Hastanesi
    Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
    Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
    Özel Reyap İstanbul Hastanesi
    Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
    Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi


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