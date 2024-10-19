'Yenidoğan katliamı' sonrası ruhsatları iptal edildi!

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Türkiye'yi sarsan 'yenidoğan katliamı' skandalına ilişkin yeni gelişmeler art arda geliyor. Son olarak İstanbul'da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9'a yükseldi. Bu sabah Tekirdağ'ın Çoru ilçesindeki Reyap Hastanesi'nin de ruhsatı iptal edilmişti. Böylece Türkiye geneli ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükselmiş oldu.
İşte ruhsatı iptal edilen hastaneler:
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Özel Birinci Hastanesi
Özel Güney Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi