'Yenidoğan katliamı' sonrası ruhsatları iptal edildi!



İşte ruhsatı iptal edilen hastaneler:



Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Özel Birinci Hastanesi

Özel Güney Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel Bağcılar Şafak Hastanesi

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi











Türkiye'yi sarsan 'yenidoğan katliamı' skandalına ilişkin yeni gelişmeler art arda geliyor. Son olarak İstanbul'da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9'a yükseldi. Bu sabah Tekirdağ'ın Çoru ilçesindeki Reyap Hastanesi'nin de ruhsatı iptal edilmişti. Böylece Türkiye geneli ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükselmiş oldu.