Yenidoğan operasyonu Fahrettin Koca'dan gizlenmiş!

12 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesi skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Yenidoğan çetesi operasyonun başlangıç safhasında dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gizli tutuldu, savcılığa yansıyana kadar sızma olmaması için dört kişi arasında kaldı. Skandala karışan hastaneler arasında eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun ortağı olduğu “Özel Avcılar Hospital” da bulunuyor.





Gazeteci Murat Yetkin'in Yetkin Report'ta kaleme aldığı bilgilere göre çeteleşme kuşkusu ve içeriden sızıntı olup olmadığının bilinmediği için incelemenin gizli yürütülmesine karar verildi. Dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve başkomiser dışında, Hukuk Müşavirliğinden bir görevli ve soruşturma sırasında kanserden vefat eden Serdal Zelyut çalışmalarını gizli yürüttü.







Gizli çalışmadan Bakan Koca dahi haberdar edilmedi. Gizliliği korumak amacıyla yazışmalar kâğıda dökülmedi, şifreli elektronik ortamda yürütüldü. 5 Mayıs 2023’ten itibaren soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Şube tarafından üstlendi; Sağlık İl Müdürlüğü'nün işlevi, gerek duyulduğunda bilgi desteğiyle sınırlı hale geldi.







Eylül 2023’te, bir yandan savcılık ve emniyetin teknik takibi sürerken Sağlık İl Müdürlüğü denetimleri hızlandırır. Ama denetimlerden istenen sonuç elde edilememektedir. Daha sonradan denetimlere giden ekiplerden çeteye bilgi sızdığı iddiası ortaya çıkacaktır.





24 Kasım 2023’te Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, aynı konuda kendilerince yürütülen bir soruşturma çerçevesinde Sağlık Bakanlığına “Gizli” uyarılı bir yazı yazdı. 5 Aralık’ta Bakanlık Teftiş Kurulu, Büyükçekmece savcılığının yazısı üzerine müfettiş görevlendirdi. 7 Aralık’ta müfettişler Büyükçekmece savcılığından bilgi ister, ama savcılık “gizlilik” gerekçesiyle elindeki bilgileri değil, yalnızca iddiaları paylaştı.







9 Şubat 2024’te müfettişler ön raporlarını verir; “kuvvetli şüphe” vardır ve şüpheler özellikle 112 acil çağrı merkezi üzerinde yoğunlaştı. 22 Nisan’da savcılık Sağlık müfettişlerinin bilgi talebini “gizlilik kararı” nedeniyle yine reddetti. Savcılık ve polis operasyon hazırlığında.26-27 Nisan’da polis ihbar edilen hastaneleri bastı, 47 kişi gözaltına alınır; bunlardan 22’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında daha sonra çete reisi olduğu öne sürülen Dr. Fırat Sarı ve Dr. İlker Gönen ile 112 cankurtaran şoförü Gıyasettin Mert Özdemir de var.