Yenidoğan şebekesi soruşturmasında yeni gelişme: Savcıyı ölümle tehdit ettiler

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E.'yi tehdit ettiği iddia edilen şahıslar hakkında yeni gelişme yaşandı. Avukat A.A., "Yeni Doğan" isimli bir suç örgütüyle ilgili soruşturmayı yürüten savcıyla 30 Ağustos'ta önce telefonla ardından yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, çete davasında bazı şüphelilerin tahliye edilmemesi halinde suikasta uğrayacaklarını belirten A.A., savcıya ailesinin nerede yaşadığını bildiklerini ve ailesine zarar verileceğini ifade etti.



A.A., ayrıca, suikastı gerçekleştirecek grubun daha önce birçok olaya karışmış güçlü bir silahlı grup olduğunu ve savcının kesinlikle öldürüleceğini vurguladı. Bu tehditlerin ardından savcılık yeni bir soruşturma başlattı ve savcının kişisel bilgilerinin nasıl ele geçirildiğine dair araştırma başlatıldı.



Savcıyla yüz yüze görüşen A.A., "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla dosyaya şüpheli olarak eklendi. Ayrıca, M.K.Z. isimli bir şahısla da bağlantısı olduğu tespit edilerek hakkında takip kararı alındı. Olayın delillendirilmesi için savcının makamına gizli bir kayıt cihazı yerleştirildi ve M.K.Z.'nin savcıyı açıkça tehdit ettiği anlar kaydedildi.



9 KİŞİ GÖZALTINDA



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Y.E.’nin tehdit edilmesi olayı ile ilgili olarak açıklama yapıldı. Birkaç özel hastanenin bebek yoğun bakım üniteleriyle ilgili soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.’ye telefon ile ulaşan Avukat A.A.’nın soruşturma ile ilgili tehdit içerikli konuşması üzerine, Başsavcılık olaya dahil olarak soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, savcının kişisel bilgilerine ulaşan şahısların da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi hakkında da yakalama çalışmaları devam ediyor.