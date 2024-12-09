Samanyolu Haber /Gündem / ‘Yenidoğan’ skandalında ruhsatı iptal edilen 19 hastane hakkında ilginç bilgi! /09 Aralık 2024 09:41

‘Yenidoğan’ skandalında ruhsatı iptal edilen 19 hastane hakkında ilginç bilgi!

Türkiye’nin konuştuğu ‘Yenidoğan’ skandalında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Skandalda adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerin, Sağlık Bakanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde aktif olduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Türkiye’nin kanını donduran 47 sanığın yargılandığı ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında mahkeme, tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına, 4 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yürek yakan davanın ardından ortaya çıkan skandallara bir yenisi daha eklendi. Yenidoğan Çetesi’yle bağlantılı 19 hastanenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığı açıklanmıştı. Birgün’de yer alan habere göre, o hastanelerin Sağlık Bakanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde ve internet sayfasında aktif ve faal olarak gözüktüğü ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın elindeki faal hastaneler listesinin güncel olmadığı belirlendi.

“NET OLARAK TESPİT ETTİK”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, TBMM’deki komisyon toplantısında yaptığı konuşmada, söz konusu iddiayı masaya taşıdı. Özer “Ruhsatları iptal edilen hastanelerin Sağlık Bakanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde ve internet sayfasında aktif ve faal olarak gözüktüğünü net olarak tespit ettik” dedi.

Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtiğini belirten Özer, konuyu düzeltmeleri için belge talep ettiğini söyledi. Özer, gönderdiği maile 10 günü aşkın süredir yanıt alamadığını belirtti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Yenidoğan’ skandalında ruhsatı iptal edilen 19 hastane... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:06:11