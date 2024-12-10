Samanyolu Haber /Gündem / Yenidoğan skandalında üç isim için flaş gelişme! Cumhuriyet savcısı itiraz etti /10 Aralık 2024 18:39

Yenidoğan skandalında üç isim için flaş gelişme! Cumhuriyet savcısı itiraz etti

Türkiye’nin kanını donduran ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcısı, bir üst mahkemeye başvurarak Kazan, Molla ve Özdemir'in tutuksuz yargılanmalarına itiraz etti.

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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları belirlenen 47 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Türkiye’nin konuştuğu davada cumhuriyet savcısı, 3 sanığın tutuksuz yargılanması kararına itiraz etti.

TUTUKLAMA KARARI İSTENMİŞTİ

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Aralık'ta yapılan duruşmada cumhuriyet savcısı, Birinci International Hastanesinin sahibi Ali Aksu, Esenler Güney Hastanesinin mesul müdürü doktor Ali Dirik, doktor Şeyhmus Çelik, TRG Hospitalist Hastanesinde doktor Mehmet Gürül, TRG Hospitalist Hastanesi Genel Müdürü Murat Mantuş, hemşire Ceren Hatice Kırım, hemşire Serenay Şenkalaycı, Bağcılar Şafak Hastanesi İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Kazan, hemşire Renginar Molla ve tıbbi sekreter Sümeyye Özdemir hakkında tutuklama kararı verilmesini istemişti.

KAZAN, MOLLA VE ÖZDEMİR'İN TUTUKSUZ YARGILANMALARINA İTİRAZ

Mahkeme heyeti, 4 Aralık'taki duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklardan Gürül, Mantuş ile Çelik'in tutuklanmasına karar vermiş, ayrıca tutuksuz sanıklar Aksu, Dirik, Şenkalaycı ve Kırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına, Kazan, Molla ve Özdemir'in ise tutuksuz yargılanmasına hükmetmişti. Cumhuriyet savcısı, bir üst mahkemeye başvurarak Kazan, Molla ve Özdemir'in tutuksuz yargılanmalarına itiraz etti.
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