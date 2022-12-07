Samanyolu Haber /Gündem / Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı /07 Aralık 2022 17:39

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'da parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.

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Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

Yılmaz, kalçasından yaralanırken saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi. 


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