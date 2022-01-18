Yenişafak yazarı 'iç savaş' deyip tarih verdi: Hedef 2023

Saray’a yakın Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, muhalefetin terör örgütleriyle tek çatı altında birleştiğini iddia edip, “Hedef, 2023’ü bir iç savaşa dönüştürmek” dedi.







YİNE İÇ SAVAŞ İDDİASINDA BULUNDU

Karagül, muhalefeti hedef aldığı bugünkü köşe yazısında ‘iç savaş’ iddiasında bulundu. Karagül, muhalefet partilerini terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle itham ettiği yazısında “ABD ve Avrupa, bütün muhalefeti tek çatı altında toplayarak, onları terör örgütleriyle birleştirerek bir proje yürütüyor. Hedef, 2023’ü bir iç savaşa dönüştürmek” ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASI DEMEK

Karagül’ün yazısından ilgili bölümler şöyle:





“PKK ile zaten ortaklar. Ülkeyi birlikte yönetmek istiyorlar. Devleti; kırk yıldır Türkiye ile savaşan bir örgütle paylaşmak iç savaş demek, Türkiye’nin parçalanması demek, ülkenin 21. yüzyıl iddialarından tamamen koparılması demek. Zayıf, aciz, çelimsiz, fakir bir ülke demek.





HEDEF 2023’TE İÇ SAVAŞ

ABD ve Avrupa, bütün muhalefeti tek çatı altında toplayarak, onları terör örgütleriyle birleştirerek bir proje yürütüyor. Hedef, 2023’ü bir iç savaşa dönüştürmek.”





“CHP’den İyi Parti’ye, PKK’dan, F… ve ittifaktaki diğer partilere, hepsi 2023’ü bir iç savaş gibi görüyor. Bir imha saldırısı olarak görüyor. Size bu hedefi kim gösterdi?”





SON BİN YILIN HESAPLAŞMASI OLACAK

Karagül, emekli amirallerin gece yarısı bildiri sonrası sosyal medya hesabından hesaplaşma ile ilgili paylaşımda bulunmuş, daha sonra 2023 yılı öncesi yaşanacak hesaplaşmayı köşesine taşımıştı. “Safları sıklaştırın, güçleri genişletin” diyen Karagül, “Anadolu’nun her şehrini, kasabasını, köyünü, sokağını, dağını, ovasını direnç adalarına dönüştürün. 2023 öncesi son bin yılın hesaplaşması olacak” demişti.