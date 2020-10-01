Samanyolu Haber /Ekonomi / YEP'ten köle işçi çıktı /01 Ekim 2020 10:28

YEP'ten köle işçi çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önceki gün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'ndan (YEP) işten çıkarmanın kolaylaştırılması, emekliliğin zorlaştırılması, kıdem tazminatının fiilen kaldırılması, işverenin istihdam yükünün işçi aleyhine düşürülmesi gibi milyonlarca vatandaşı mağdur edecek kararların olduğu ortaya çıktı. Programla, Covid-19 salgını sürecinde zorunlu uygulanan uzaktan çalışma sisteminin kalıcı hale getirileceği, bu yüzden de işçi maaşlarının düşürüleceği belirtildi.

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Covid-19 sürecinde iş hayatında yaşanan “evden çalışma” ve esnek çalışma gibi uygulamaların, yasalara girerek sendikaların ‘köle işçilik’ dediği sistemin yasal hale getirilmesinden endişe ediliyordu.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Yeni Ekonomik Programı’nda yer alan, sayıları milyonlara ulaşan “işsiz gençlerin istihdamını kolaylaştırma” adı altında süreli sözleşmelerin önü açılacak. Buna göre gençlerin ayda 5-10 gün çalıştırılarak sözde işsizler listesinden düşürüleceği, ancak bu çalıştıkları sürelerde emeklilik için gereken sigorta primlerinin yatırılmayacağı belirtildi. Bu gençlerin hem emekli olmalarının zorlaşacağı hem de kıdem ve ihbar tazminatı alamayacakları aktarıldı. Patronlar da asgari ücretli işçi başına 868 lira SGK primini ödemekten kurtulacağı ifade edildi.

50 YAŞ ÜSTÜNE İLİŞKİN DÜZENLEME

YEP'e göre 50 yaş ve üzerindekiler tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçerlerse gelir vergisi istisnasından yararlanacaklar. Ancak çalışma süreleri düşeceği için aylık gelirleri düşecek. Patronlar bir kişinin yapacağı işi iki işçiye paylaştıracak. 50 yaş üstü çalışanlar kolay iş bulmuş gibi olacak ancak bulduğu iş karnını doyurmayacak. Kıdem tazminatı hakları da olmayacak.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HAKKINA DARBE

Esnek çalışma modeliyle iş hayatına tümden belirli süreli sözleşmelerin getirilme riski doğacak. Belirli süreli sözleşmelerle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatıyla işe dönüş davası açma hakkı tümden yok olacak.
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