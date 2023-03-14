Yepyeni bir nefes Atlasia Çocuk Dergisi

M. ERTUĞRUL İNCEKUL





Hasan Ahmet Gökçe koordinasyonu ve Sümeyra Özcan editörlüğünde harika bir İngilizce çocuk dergisi yayınlanıyor hem de her ay. İsmi Atlasia. Bütün dünya çocuklarına hitap eden, evrensel değerleri hedefleyen bir düşünce ile yola çıktı. İnsani prensipler, BM’nin kalkınmışlık projeleri üzerinden, entegrasyon amaçlı kurgulandı. Ama şimdilik imkanların kısıtlı olması yönüyle biraz daha Müslüman marketine yönelik yoluna devam ediyor.







Dünyanın farklı yerlerinden gelen Müslüman yazar, çizer ve editörlerden oluşan bir ekibi var. 6-11 yaş arası çocuklar için aylık uluslararası bir dergi Atlasia. Atlasia, çocukların keşfetmesi için parlak, heyecan verici ve güvenli bir yer. Atlasia her sayfası okuyucuların gözlerini ve zihinlerini aydınlatacak şekilde tasarlanmış; Peygamberlerimizin

hayatlarından hikayeler, doğa turları, zorlu bulmacalar, oyunlar ve eğlenceli kendin yap projelerinden oluşuyor.















Atlasia, interaktif etkinlikler ve davetkâr anlatılar aracılığıyla çocukların ruhsal, ahlaki ve entelektüel gelişimini güçlendirmenin yollarını arıyor. Sadece bir dergi değil, genç Müslümanlar için yeni bir okuma deneyimi. Atlasia okuyuculara medyada temsil edildikleri değerleri ve kimlikleri konusunda kendilerini daha güçlü hissedebilecekleri bir yer sağlıyor. Atlasia, dünyanın dört bir yanındaki çocukları birbirine bağlıyor ve hep birlikte olmanın bir yolunu sunuyor.





Dergi, Amerika'nın demografik yapısı, çok kültürlülüğü esas alınarak hazırlanmış. Karakterler Hintli, Pakistanlı, Avrupalı etnik grup yüzdesine göre tasarlanmış. İsim tercihleri nüfus idaresine kayıtlarında yaygın isimlerden seçilmiş. Simalar çiziminde değişik teknikler uygulanmış, görme engelliler, behçet hastalığına yakalananlar, kanserli çocuklar bile düşünülmüş. 100 kitap destek amaçlı yayınlanmış. Filozof Çocuk ise Nevbahar Dergisi ile Avrupa’da Türkçe yayınlanan kardeş yayını.





Düğmesiz açılan dünyaları gözler önüne seriyor. Alfa kuşağı için yepyeni dünyalara yelken açıyor. Toplumdan karakter örnekleri sunuyor. Yardımlaşma, sağlık sektöründen karakterleri işliyor. Oyunla öğretimi esas alıyor. Fihrist, bulmaca şeklinde yayınlanıyor ve derginin tamamını okumaya teşvik ediyor. Müzikal, sözel, teatral, spor, görsel zekâ türüne göre özel bölümler tasarlanıyor. Her çocuğa hitap eden tasarımlar var.







Çocuk yayıncılığı, şark ve batı kültürü cem edilmiş durumda. Allah’ın güzel isimleri, Kur’an hikayeleri, Peygamber Efendimiz’in hayatından kareler var. Anketler yapılarak yenilikler düşünülmüş, köşeler için özel içerik ve ezberlenebilir metinlere yer verilmiş, Allah’ın güzel isimleri metinlere döküp, beste yapılıyor, icra ve şiir olarak formatlanıyor. Karakoe yapılabiliyor, öğrenimde kalıcılık sağlanıyor. Kuran Kerim sözlüğü var, ayrıca çocukların oyunla yeteneklerine, düşüncelerine farkındalık oluşturma amaçlanıyor. İletişim becerilerini, soru sorma, röportaj yapma yeteneklerini geliştirme hedefleniyor.









Atlasia, entegrasyona yardımcı olmaya çalışıyor. Hint, Bulgar, Portekiz masalları gibi değişik kültürlere ait içeriklerle farklı kültürler tanıtılıyor. Farklı yap bozlar ile israfın önüne geçmeye çalışıyor. Rehberlik gündemi Leyla karakteri ile işleniyor.





Görseller çok ince işçilik ile hazırlanıyor ve Müslüman imajı güçlendiriliyor. Yeşilçam’da düşük profilli insan isimlerinin Hüseyin Efendi, Muhammed Amca veya camii imamının üçkâğıtçı ve namus düşmanı gösterilmesi gibi ya da Hollywood filmlerindeki olumsuz Müslüman imajlarının zıddına düzgün bir Müslüman imajı sergileniyor. Dinozoru veterinere getiren Pakistanlı çocuk, torunu ile laptopla Kur’an müzakeresi yapan dede, güvercin yemleyen Müslüman karakter gibi çizimler var. İç mekân, inanç unsurları ve motifleri öne çıkarılıyor.





İzlenebilecek filmler listesi gibi detaylar var görseller içinde, 140 farklı unsur görsel olarak anlatılıyor. Challenge metodu ile kışkırtma soruları bölümü var. Sizden gelenler bölümünde fıkralar, görsellere yer veriliyor geleceğin editörlerine kapı aralıyor. Gezi sayfaları ile dünya turu yapılıyor ama ülkenin ismini vermiyor, merak uyandırıyor. Bilenlere ödüller veriliyor. Bulmaca bölümü analitik metodlar, hikayelerle bulmacaya dahil olunuyor, hikâyeyi çocuklar kurgulayabiliyorlar. Oyunlar yine oyuncak formunda veriliyor yani kitaplar oyunlaşıyor, hediyeleşiyor ki cazibesini koruyabilsin.





Atlasia Dergisi dünyanın en prestijli çocuk İletişim ödüllerinden birisini aldı. https://childrensillustrators.com/interviews/sumeyra_ozcan Başarılar ve yepyeni inovasyonlarla yayın hayatının devamını diliyorum.





Okuyucuya not: 13 Mart 1997 ruhunun ufkuna yürüyen Hacı Kemal Erimez’i rahmetle anıyorum. Yeri doldurulamaz bir eğitimci, hayırsever ve aksiyon insanı idi. Büyük işlere imza attı ve mütevazi bir şekilde dünyadan ebedi hayata göçtü.









