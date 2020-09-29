YEPyeni, gıcır gıcır yalanlar!



TURHAN BOZKURT | Samanyoluhaber





Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak, eski ismi ile Orta Vadeli Program (OVP) yeni ismi ile Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) neredeyse 1 aylık tehirli de olsa ilan etti.





Maalesef ekonomik krize çare olabilecek bir program çıkmadığı gibi YEPyeni, gıcır gıcır yalanlar tedavüle sürüldü.





Türkiye’nin ilk başkanlık kabinesi 9 Temmuz 2018’de işbaşı yapmıştı. Albayrak da AKP lideri ve Cumhurbaşkanı unvanlarının sahibi kayınpederi Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine Bakanlığı koltuğunu oturtulmuştu.





BERAT ALBAYRAK VARSA KRİZ VAR





Koltuğa geçtikten 45 gün geçmemişti ki Türkiye, 2001 Ekonomik Krizi’nden sonraki en ağır kur şoku ile karşı karşılaştı. Dolar, Türk Lirası’na mukabil bir ayda yüzde 35 kıymet kazandı. Dolar 7,24 TL’ye kadar tırmandı.





Enflasyon yüzde 30’a yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) toz pembe tablolarında bile işsizlik yüzde 13’ü geçti.





Doları ucuzlatmak için elde avuçta kalan son döviz, altın ve TL namına ne varsa harcandı. Osmanlı’nın çöküş dönemlerinde Hazine’de para kalmayınca ordunun sefere çıkabilmesi için gümüş kap kacak eritildiği gibi Merkez Bankası (TCMB) bankalardan emanet aldığı dövizleri eritti.





Brüt döviz rezervleri altın dahil 133 milyar dolardan 83 milyar dolara geriledi. Dolar 6 TL’nin altına kısa müddet inse de yeniden 8 TL’nin eşiğine geldi.





Ekonomik krizin hukuk ve demokrasi açığından mütevellit sari bir hastalığa düçar olduğu hakikati halının altına süpürüldü. Tek sesli medya her gün emekliye müjde paketleri aça dursun TCMB’nin kasası 50 milyar dolar açık verdi.





YEP’TEN EVVEL YDP’YE İHTİYAÇ VAR





Yabancı sermaye kaçıyor, yerli yatırımcı da parasını, altınını bankadan çekip çelik kasalara, yastık altına naklediyor. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor.





Suriye, Libya, Doğa Akdeniz ve Dağlık Karabağ meseleleri derken önüne gelenle kavga eden AKP lideri Erdoğan’ın elinde giderek yalnızlaşan Türkiye, YEP’ten evvel Yeni Demokrasi Programı’na (YDP) muhtaç.





Gazeteciler, siyasetçiler, esnaflar, avukatlar, hekimler, polis memurları ve ev hanımları "suçsuzlluklarını ispat edene kadar mahpus". AKP Türkiyesinde hukuk tersten icra olunuyor.





Haddizatında kendisine dalkavukluk yapmayan herkesi "düşman" ilan eden Erdoğan için demokrasi bir sonraki durakta inilen bir tramvaydan ibaretti.





YDP’nin Erdoğan’ın rüyalarını süsleyen Türkiye Aile Şirketi (TAŞ) için çok fantastik olacağı aşikâr.





Siyasî ve iktisadî çöküşün sarsıntıları bugün YEP tanıtım toplantısı esnasında devam ediyordu.





ALBAYRAK KONUŞTUKÇA DOLAR FIRLADI





Albayrak konuşmadan evvel 7,78 TL civarında seyreden 1 Amerikan Doları televizyon kanallarının naklen yayını devam ederken 7,85 TL’yi aştı. Euro 9,20 TL’ye yaklaştı. Türkiye’nin risk primi (CDS) 550 ki 300 üzeri “iflas riski” olarak kabul ediliyor.





Karşılıksız basılan banknotlar gibi gıcır gıcır yalanlarla krizin biteceğine inanan varsa Albayrak’ın verdiği hedeflere göre bütçe tesis edebilir.





YEPyeni yalanların başında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını paketlerinin büyüklüğü geliyor.





Albayrak, “Korona yardım paketlerinin büyüklüğü 494 milyar lira.” dedi. 100 milyar TL ile başladılar. Daha sonra 200 milyar, 250 milyar diye devam edildi. Nihayetinde paketten 494 milyar TL çıktı.





AKP’ye yakın 2 milyon kişiye 1.000’er lira seyyanen nakdi yardım haricinde doğrudan kimseye herhangi bir yardımda bulunulmadı. En azından sokaktaki vatandaşa böyle bir yardım dağıtılmadı. 494 milyar 83 milyona bölünse herkesin en az 5 bin 951 TL yardım alması icap ederdi.





AKP herkesin cebine neredeyse üç asgari ücret tutarında nakdi yardım koymuşsa bundan sonraki bütün seçimlerde sandıktan açık ara birinci çıkacağından zerre kadar tereddüdü olmasın.





İŞSİZLİK FONU DA OLMASA…

Kısa çalışma ödeneği ile ücretsiz izin yardımlarını kast ediyorsa o ödemeler İşsizlik Fonu’ndan (Yıllardır çalışanlardan ve işverenden kesilen paralar) alındı. Bırakın halka yardım etmeyi, IBAN numarası veren AKP halktan yardım istedi.





Haklarını teslim edeyim: Bedava kolonya dağıttılar. Cumhurbaşkanlığı forsu ile süslenmiş mini poşetleri AKP teşkilat üyeleri bazı meskenlere dağıttı.





Gıcır gıcı yalanlardan birkaçı: “Temmuz ayında ekonomik faaliyette önemli bir toparlanma sürecine girdik. Ekonomik veriler V tipi toparlanmaya işaret etti ancak bazı sektörlerde henüz istediğimiz seviyede toparlanmaya ulaşmış değiliz.”





YEPyeni büyüme tahminleri:

2020: %0,3

2021: %5,8

2022: %5,0

2023: %5,0





YEPyeni enflasyon tahminleri:

2020: %10,5

2020: %8

2022: %6

2023: %4,9





Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2’yi geçtiğinde “Kriz” alarm zilleri çalardı. 2020 sonunda bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 4,9’a çıkacak ki hesaba Merkez Bankası’ndan gelen 40 milyar TL dahil.





BU HEDEFLERİN TUTMASI İMKÂNSIZ





Bütçe açığının en az 200 milyar TL’yi bulacağı bir yılın akabinde 2021’de Türkiye yüzde 5,8 büyüyecekmiş. Bir evvelki EYP’ye göre Türkiye 2020’de yüzde 5 büyüyecekti. Power point sunumda hedef açıklamanın bir maliyeti yok ki!





Kur böyle artarken, döviz borcunun ve Hazine garantili ihalelerin TL maliyeti olduğu yerde katlanıyor. YEPyeni gıcır gıcır yalanların konfeti yağmuru ne mi oldu?





Berat Albayrak’ın “Döviz kuru benim için önemli değil, oraya hiç bakmıyorum.” beyanı, “Fazla söze ne hacet!” dedirtecek kadar hazin.





Türkiye hakikaten yerli ve milli yalanlarla uçuyor…

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