Samanyolu Haber /Gündem / Yer Adana: 50 kişilik grup hastaneyi bastı, acil servis kapandı /11 Temmuz 2022 09:18

Yer Adana: 50 kişilik grup hastaneyi bastı, acil servis kapandı

Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisini yaklaşık 50 kişilik bir grup bastı. Olayın ardından çalışamaz hale gelen ve can güvenliği olmayan doktorlar hizmetten çekildi.

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Türkiye’de doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, tehdit ve hakaret son bulmuyor.

Hekimler Birliği'nin Twitter hesabından bu gece 23.102da yapılan paylaşımda, “Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir” denildi.



'HASTA YAKINININ 'O DOKTORU ÖLDÜRMEZSEM ADAM DEĞİLİM' DEDİĞİ HERKES TARAFINDAN DUYULDU'

Çukurova Devlet Hastanesi'nde, hasta yakınlarının kalabalık bir grup ile birlikte girerek acil servise zarar verdiği belirtildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi Resmi Twitter Hesabı'ndan yapılan paylaşımda, "Çukurova Devlet Hastanesinde hasta yakınları camı çerçeveyi indiriyor, "O doktoru öldürmezsem adam değilim" dediği herkes tarafından duyulan bir hasta yakını da var ve bir tane bile gözaltı yok! Arkadaşlarımız hizmetten çekilme hakkını kullandı" ifadelerine yer verildi.

 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi şu açıklama yaptı:

"Çukurova Devlet Hastanesinde hasta yakınları camı çerçeveyi indiriyor, "o doktoru öldürmezsem adam değilim" dediği herkes tarafından duyulan bir hasta yakını da var ve bir tane bile gözaltı yok! Arkadaşlarımız hizmetten çekilme hakkını kullandı.

Bir arkadaşımızın daha şiddete uğramasına tahammülümüz yok! Bir saatten uzun acili işlemez hâle getiren hasta yakınlarına karşı sadece sevk seçeneğinin kullanılmasını kabul etmiyoruz! Şiddetin olduğu yerde biz çalışmayacağız! Saldırganlar ve tehditler varken bir gözaltı bile yok!

 Hasta bakmaya başlandı Emniyet ekibi burada. Sabaha kadar emniyet desteği devam edecek dendi. Emniyet desteği ile çalışmak zorunda kalmayacağız. Şiddete bulaşan herkesin tutuklanmasını talep ediyoruz. Yöneticimiz arkadaşlarımızın yanında ve SES Genel Merkezi takip ediyor."
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