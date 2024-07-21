Samanyolu Haber /Gündem / Yer bilimci Prof. Ercan uyardı: Ağrı yanardağı patlayabilir! /21 Temmuz 2024 19:37

Yer bilimci Prof. Ercan uyardı: Ağrı yanardağı patlayabilir!

Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem gündemi içerisinde yanardağ püskürmelerinin unutulduğunu ancak 'Ağrı Yanardağı'nın kıpırdanmakta olduğunu ifade etti. Ercan bu patlamaların 7,4 büyüklüğünde depremlere eşlik edebileceğini söyledi.

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Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yanardağ patlamalarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan özellikle Ağrı Yanardağı'na dikkat çekerek, Iğdır, Doğubeyazıt, Erciş ve Çaldıran'ın tehlike altında olduğunu belirtti.

Ercan X hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı Yanardağı'nın 1890 yılında 3 kez ard arda patlamalı püskürdüğünü ve bu patlamaların 7,4 büyüklüğünde deprem etkisi yarattığını anımsattı.

"4 BÖLGE TEHDİT ALTINA"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ercan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye deprem beklerken diri yanardağ püskürmelerini unutuyor. Ağrı 1840, Nemrut 1657, Tendürek 1855 patlamıştır. Tendürek gaz ile buhar çıkarmakta, Ağrı kıpırdanmaktadır. Patlamalara M7,4'lük depremler eşlik edebilir. Doğubayazıt,Çaldıran, Erciş önlem almalıdır. Jeofizik ölçüm.

Doğu Anadolu'nun kuzey-güney sıkıştırılması sonucu püsküren, deprem üreten Ağrı-Tendürek-Süphan-Nemrut-Artos yanardağlarını gözlemlemek üzere 33 kişiyle, 25-29 Temmuz'da Ağrı- Iğdır-Bitlis-Van'a gidiyoruz.

Ağrı Yanardağı, 1890 yılında 3 kez ardıardına patlamalı püskürtmeyle M7,4 lük deprem etkisi yapmış, 1900 kişi lav ile küllerle ölmüştür. Dağ 1900 yılından beri kükremektedir. Jeofizik ile Jeodetik gözlemler başlatılmalıdır. Iğdır, Doğubayazıt, Erciş, Çaldıran tehdit altındadır."

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