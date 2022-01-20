Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Bazı vatandaşlar, karda mahsur kaldıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, saatlerdir kimsenin kendileriyle iletişime geçmediklerini belirttiler.

















Gaziantep'te etkili olan kar yağışı ve fırtına ulaşımı durma noktasına getirdi, vatandaşlar evlerine gidemedi. Kar küreme çalışmalarını yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in ise görevliye "Sıkıntı ne?" diye sorması sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.Videoda, bir görevliyle konuşan ve kendisine "Sıkıntı ne" diye soran Şahin'e verilen "Kar yağıyor" cümlesi sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu.Kent merkezinde devam eden kar yağışı, havanın kararmasıyla birlikte etkisini artırdı. Fatma Şahin, belediye ekiplerinin kar küreme çalışmalarını yerinde incelediği anları sosyal medya hesabından paylaşırken kara teslim olan ve evlerine gidemeyen vatandaşlar ise isyan etti.