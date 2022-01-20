Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Videoda, bir görevliyle konuşan ve kendisine "Sıkıntı ne" diye soran Şahin'e verilen "Kar yağıyor" cümlesi sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu.
Vatandaşlar isyan etti
Kent merkezinde devam eden kar yağışı, havanın kararmasıyla birlikte etkisini artırdı. Fatma Şahin, belediye ekiplerinin kar küreme çalışmalarını yerinde incelediği anları sosyal medya hesabından paylaşırken kara teslim olan ve evlerine gidemeyen vatandaşlar ise isyan etti.
Bazı vatandaşlar, karda mahsur kaldıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, saatlerdir kimsenin kendileriyle iletişime geçmediklerini belirttiler.