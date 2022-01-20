Samanyolu Haber /Gündem / Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor /20 Ocak 2022 08:49

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Gaziantep'te vatandaşlar zor anlar yaşamaya devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı ve fırtına ulaşımı durma noktasına getirdi, vatandaşlar evlerine gidemedi. Kar küreme çalışmalarını yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in ise görevliye "Sıkıntı ne?" diye sorması sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Videoda, bir görevliyle konuşan ve kendisine "Sıkıntı ne" diye soran Şahin'e verilen "Kar yağıyor" cümlesi sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu.

Vatandaşlar isyan etti

Kent merkezinde devam eden kar yağışı, havanın kararmasıyla birlikte etkisini artırdı. Fatma Şahin, belediye ekiplerinin kar küreme çalışmalarını yerinde incelediği anları sosyal medya hesabından paylaşırken kara teslim olan ve evlerine gidemeyen vatandaşlar ise isyan etti.


Bazı vatandaşlar, karda mahsur kaldıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, saatlerdir kimsenin kendileriyle iletişime geçmediklerini belirttiler.




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