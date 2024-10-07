Yeraltı dünyasında iç savaş iddiası: Çakıcı 'ölüm timi' iddiasına cevap verdi

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı, Sinan Memi-Dalton Şabo-Serhat Azad isimli çete liderinin kendisini vurmak için tim hazırlattığı iddiasına bir basın açıklamasıyla yanıt verdi.







Alaattin Çakıcı'nın en yakınındaki isimlerden Kemal Çağlar Temel, uğradığı silahlı saldırı sonucu İstanbul'da öldürülmüştü.





ÇAKICI'NIN ÇOK YAKINIYDI



Kemal Çağlar Temel'in Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden Alaattin Çakıcı, İstanbul Poyrazköy’de yemek yerken fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.





Çağlar'ın öldürülmesinin ardından Çakıcı'nın da öldürüleceği iddia edildi.





Alaattin Çakıcı bu iddia üzerine açıklama yaptı.





Çakıcı'nın açıklaması "Ben öyle 20 araçla dolaşmam, 2 araçla dolaşırım o da toplam 5 kişi. Benimle kimin problemi varsa yüreği yeten her türlü karşıma dikilir. Bu lafım Türkiye'de benimle problemi olan herkes için geçerlidir" dedi.