Samanyolu Haber /Gündem / Yerel gazete Bursa’da fişleme listesini yayınladı, 2 bin 500 kişi tutuklandı! /28 Kasım 2024 11:38

Yerel gazete Bursa’da fişleme listesini yayınladı, 2 bin 500 kişi tutuklandı!

15 Temmuz'un ardından başlatılan cadı avı sürecinde Bursa’da haklarında işlem yapılacak kişilere ilişkin fişleme listesinin yerel bir gazeteye sızdırıldığı ve binlerce kişinin bu listeye dayanılarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Bursa Yeni Marmara gazetesi yazarı Mehmet Ali Yılmaz imzasıyla 13 Ağustos 2016’da yayınlanan “Bursa’yı sarsacak liste: İşte Bursa’daki sakıncalı kişilerin listesi” başlığıyla yazıda Bursa’da faaliyet gösteren İpek Yaşam Derneği, Mudanya Gönüllüler Derneği, Mudanya Kadın Girişimcileri ve Dayanışma Derneği, Ahıska Dernekleri Federasyonu gibi birçok derneğe üye binlerce insan hedef gösterildi.

Kronos’tan Sevinç Özarslan’ın haberine göre, bu fişleme listelerinde ismi olan 2 bin 500’den fazla kişi hakkında işlem yapıldı. Fişleme listesindeki isimlere hemen hemen hepsi düzenlenen nefret operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra sözde yargılamalarla tutuklanarak cezaevine atıldı. Fişleme listesinde yer alan bazı kişilerin de yurt dışına çıkamaya çalışırken hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeni Marmara gazetesinde yayınlanan yazıda bu isimlerin kara listeye alındığı da açıkça yazıldı.

İşte o yazı:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yerel gazete Bursa’da fişleme listesini yayınladı,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:47:06