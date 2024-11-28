Yerel gazete Bursa’da fişleme listesini yayınladı, 2 bin 500 kişi tutuklandı!

Bursa Yeni Marmara gazetesi yazarı Mehmet Ali Yılmaz imzasıyla 13 Ağustos 2016’da yayınlanan “Bursa’yı sarsacak liste: İşte Bursa’daki sakıncalı kişilerin listesi” başlığıyla yazıda Bursa’da faaliyet gösteren İpek Yaşam Derneği, Mudanya Gönüllüler Derneği, Mudanya Kadın Girişimcileri ve Dayanışma Derneği, Ahıska Dernekleri Federasyonu gibi birçok derneğe üye binlerce insan hedef gösterildi.





Kronos’tan Sevinç Özarslan’ın haberine göre, bu fişleme listelerinde ismi olan 2 bin 500’den fazla kişi hakkında işlem yapıldı. Fişleme listesindeki isimlere hemen hemen hepsi düzenlenen nefret operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra sözde yargılamalarla tutuklanarak cezaevine atıldı. Fişleme listesinde yer alan bazı kişilerin de yurt dışına çıkamaya çalışırken hayatını kaybettiği öğrenildi.





Yeni Marmara gazetesinde yayınlanan yazıda bu isimlerin kara listeye alındığı da açıkça yazıldı.





İşte o yazı:



