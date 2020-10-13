Samanyolu Haber /Gündem / Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret /13 Ekim 2020 16:34

Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti

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Anayasa Mahkemesi (AYM) MİT tırları davası kapsamında “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu’nun “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine” karar vererek dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderdi. 

AYM kararını görüşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ise “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi. Bu kararı veren heyetin başkanı daha önceden sözcü gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında, CHP İstanbu İl Başkanı Canan Kaftacıoğlu hakkında da hapis cezası vermişti.
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